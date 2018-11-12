Теннисист Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АTP

Александр Зверев, выступающий за Германию, с победы начал итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. В матче группы Густаво Куэртена он сумел победить хорвата Марина Чилича в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Встреча получилась крайне напряженной. Лишь на тай-брейках Звереву удалось сломить сопротивление Чилича. Отметим, что немецкий теннисист имеет третий номер посева, а хорват – пятый.

12 ноября состоится еще одна встреча в группе Густаво Куэртена. Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с американцем Джоном Изнером.

Напомним, что призовой фонд турнира в Лондоне составляет 8,5 миллиона долларов.