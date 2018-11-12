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12 ноября 201821:05

В Подмосковье поезд насмерть сбил человека

В Московской области, возле станции Фабричная электропоездом "Москва – Самара" насмерть сбит мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщает Следственный комитет РФ, ЧП случилось 11 ноября, примерно в 18 часов 50 минут на 45-м километре железной дороги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что погибший – 57-летний мужчина. Других подробностей трагедии пока нет.

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