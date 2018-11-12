В Голливуде передумали снимать продолжение "Альфа"

Представители студии Warner Bros. приостановили работу над перезапуском популярного семейного сериала "Альф" о забавном коричневом пришельце с далекой планеты Мелмак. Авторы проекта говорят, что не смогли найти инвесторов, сообщает TV Line.

О возможном перезапуске проекта стало известно в конце лета. На тот момент у готовившегося сериала еще не было даже автора сценария. Будет ли продолжена работа по возрождению легендарного телешоу, пока неизвестно.

Американский комедийный сериал "Альф" вышел в 1986 году и длился четыре сезона. За это время было снято более 100 серий. В центре сюжета шоу – жизнь забавного пришельца, чей космический корабль потерпел крушение близ Лос-Анджелеса, в обычной семье.

В 1996 году было выпущено продолжение сериала, полнометражный фильм "Проект "Альф".