Аэропорт имени Летова: чего лишился Омск
"Не все поклонники рок-культуры". Так секретарь российской Общественной палаты Валерий Фадеев объяснил, почему в шорт-лист конкурса "Великие имена России" в Омске не попал Егор Летов. Дескать, хоть фигура и без преувеличения культовая, не нашел поддержки прежде всего у старшего поколения. Поэтому в его честь местный аэропорт не переименуют. И вердикт координатора кампании "Наше имя — Летов" Георгия Шершнёва: "Месяц долгой и счастливой жизни закончился".
Это цитата из песни "Гражданской Обороны". Можно, наверное, ответить еще одной: "Сладкие конфеты минутных послаблений нейтрализуют горечь несбывшихся надежд". Хотя в этом случае горечь, похоже, осталась. По крайней мере, в отечественной медиасфере — волна негодования. Обвиняют тех же общественников чуть ли не в фальсификации результатов опросов. Попал под раздачу даже Владимир Мединский. Почему-то решили, что его фраза — "Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном" — именно про покойного Летова. Потом оказалось, что фраза вырвана из контекста. Говорил глава Минкульта вообще-то про Сергея Шнурова и петербуржский Пулково.
Впрочем, некоторые — за конструктивный подход. Вот, скажем, Маргарита Симоньян сообщила: рассказывает про Егора Летова неким важным людям. И все идет по плану. Интригует...
Пластмассовый мир победил. Это, опять же, говоря "летовским языком", о финальном этапе голосования по названию Омского аэропорта.
"Вокруг этих вещей объединялось за последнее время безумное количество разношерстного народа. Да и все внимание к конкурсу было приковано именно за счет Омского аэропорта и Егора Летова. Это как показатель того, что это имя нам нужно сегодня, оно близко нам. Это герой нашего времени, и тут не о Печорине, а то, что Летов — действительно герой нашего времени в этой стезе", — поясняет журналист, координатор кампании "Наше имя — Летов" Георгий Шершнёв.
Но все пошло не по плану для фанатов солиста "Гражданской Обороны". Да и просто для тех, кто голосовал за певца. Он набрал в итоге всего 6 процентов. Хотя, казалось бы, по неофициальным опросам, на улицах, в соцсетях имя Егора Летова в лидерах. По крайней мере, так было во втором туре.
К слову, музыкант свой город не любил. Там почти не выступал. Хотя писал знаменитые песни именно дома, в маленькой комнате в хрущевке. Этим-то и запомнился, считают в правительстве Омской области. Там, кстати, за Летова.
"Фигура, на мой взгляд, не то, что модная. Это не мода на Летова. Это желание многих омичей увидеть то, что помимо каких-то официальных реляций, каких-то надоев, цифр выплавки чугуна, стали, заставит себя пересмотреть отношение к городу", — говорит зампред правительства Омской области Владимир Компанейщиков.
Мнения все-таки разделились. Некоторые считают: некая коллаборация рокерского бунта и официального названия воздушных ворот просто не вяжутся. Еще мнение: имя Летова будет не актуально в исторической перспективе.
Поэтому, собственно, и голосовали за других знаменитых омичей: за героя Великой Отечественной войны Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и актера Михаила Ульянова, которые, к слову, и вошли в финальный тур голосования.
"Достойная кандидатура — это все-таки Михаил Ульянов. Это величайший был артист, человек, гражданин нашей Родины. Патриотично всегда настроенный, любящий искусство и народ, всячески помогающий им", — делится своим мнением народный артист России, актер Омского театра драмы Валерий Алексеев.
Так или иначе: бОльшая часть общественности с окончательным списком не согласна. Это актеры, музыканты, политики, журналисты — плотная консолидация не только в Омске, но и по всей России.
"Все идет по плану". Этот короткий мотив врезается в голову так, что не вышибить. Многие композиторы пишут всю жизнь и не могут написать какой-то яркой мелодии", — подчеркивает заслугу Егора Летова дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев.
"Он представляет Омск, на мой взгляд, на весь мир. В случае Егора Летова побеждает такая искренняя любовь к Родине, вне зависимости от политической окраски", — добавляет военный корреспондент Семен Пегов.
Правда, шансы на то, что результаты все-таки пересмотрят, нулевые. Списки сформированы. К слову, в других городах превалируют в основном имена военных деятелей. Из предложений — Георгий Жуков, Михаил Кутузов. Музыкантов не так много. Но что интересно: Егор Летов себя именно музыкантом не считал, придерживался позиции нигилиста. Даже имя сменил — при рождении был Игорем.
"Я — солдат, никаким поэтом и музыкантом я себя не считаю. Если человек — солдат, то он должен отстаивать определенные ценности, ради которых можно дать жизнь", — говорил о себе Егор Летов.
Еще один претендент на имя Омского аэропорта, который, собственно, Омск не любил — Федор Достоевский. Четыре года он находился в здесь ссылке и называл Омск гадким городишкой. Вариант "Достоевский", к слову, тоже не прошел. Кстати, из знаменитостей дня сегодняшнего оказались в списке табу певцы Сергей Шнуров и Илья Лагутенко. Их именами хотели назвать аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока по понятным причинам.
А Летов хоть и не прошел, зато фанаты не унимаются. Установили такой дорожный знак с портретом музыканта. До аэровокзала — полтора километра.
"Я летаю снаружи всех измерений". Это еще одна цитата певца, которая, наверное, все-таки окажется пророческой. Ведь несмотря на результаты конкурса "Великие имена" России, имя Егор Летов после такого общественного резонанса будет так или иначе витать над аэропортом Омска.
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