В поселке в Красноярском крае горит жилой дом

В поселке Кошурниково Красноярского края горит деревянный многоквартирный дом. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах.

Как уточняется, к ликвидации пожара в двухэтажном многоквартирном доме привлечены 20 человек и пять единиц специальной техники. Жильцов эвакуировали, передает ТАСС.