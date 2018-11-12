Палестинские радикалы запустили 300 ракет по Израилю из сектора Газа

В понедельник, 12 ноября, по меньшей мере 300 ракет были запущены палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю. Такие данные сообщили представители пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как уточняется в заявлении, распространенном военными, на настоящий момент в секторе Газа было зафиксировано более 300 запусков по Израилю. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки запусков. В течение последних часов радикалы из сектора Газа запускают по городам Израиля "более одной ракеты каждую минуту".

12 ноября не менее 16 израильтян пострадали в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщила медицинская служба Израиля "Маген Давид адом". Ракеты разорвались на территории городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот, передает ТАСС. Как отмечают военные, большинство ракет падает в незаселенной местности.