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Конфликт в Сирии 1 час назад

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12 ноября 201823:58

SANA: при авиаударах коалиции погибли и получили ранения более 60 мирных сирийцев

EPA

Сирийское государственное агентство SANA сообщает о гибели и ранении более 60 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Международная коалиция регулярно наносит авиационные удары по городу Хаджин и деревне Шаафа, расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. СМИ неоднократно сообщали о том, что коалиция при авиаударах использует белый фосфор. Власти САР призывали Организацию Объединенных наций принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание военных коалиции на территории Сирии.

С 2014 года Соединенные Штаты и их союзники проводят в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Причем в САР они действуют без согласия официальных властей страны, напоминает РИА Новости.

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