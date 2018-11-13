Джокович начал итоговый турнир ATP с победы над Изнером

Первая ракетка мира Новак Джокович с победы стартовал на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. В матче группы Густаво Куэртена против американца Джона Изнера серб был сильнее в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

Ранее на турнире представитель Германии Александр Зверев выиграл у хорвата Марина Чилича. Они также выступают в группе Густаво Куэртена.

14 ноября Джокович встретится со Зверевым, а Изнер сразится с Чиличем.