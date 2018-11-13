Тренер СКА Воробьев: хоккеисты выполнили план на игру с "Автомобилистом"

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев дал оценку игре своей команды в победном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского "Автомобилиста".

"Ребята – молодцы! Выполнили план на игру, установку и победили. Готовимся дальше", — цитирует Воробьева официальный сайт СКА.

Также он рассказал, что перевод в первое звено Максим Карпова, сделавшего хет-трик, планировался во время паузы в чемпионате. "Нет, не экспромт — так решили. Сочетания так и наигрывались, пока мы были Финляндии", — заявил наставник армейского клуба.

Напомним, что СКА на своем льду обыграл лидера чемпионата "Автомобилист" со счетом 5:2.