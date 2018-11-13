Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

Несмотря на то, что переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза приближаются к завершению, некоторые вопросы по Brexit все еще остаются неразрешенными. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в понедельник, 12 ноября, выступая с речью на банкете, который организовал лорд-мэр лондонского Сити.

"Мы упорно работаем, чтобы достичь прогресса по оставшимся вопросам в соглашении о выходе", — подчеркнула Мэй.

Премьер-министр отметила, что полна решимости реализовать Brexit и добавила: "Я хочу, чтобы люди знали, что я не поставлю под угрозу то, за что они проголосовали на референдуме". "Сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой", — цитирует слова Терезы Мэй ТАСС.

Переговоры между Брюсселем и Лондоном об условиях, на которых Великобритания выйдет из Европейского союза, начались 19 июня 2018 года в столице Бельгии. За год до этого противники евроинтеграции одержали победу с результатом 51,9 процента против 48,1 процента по данному вопросу на референдуме в Соединенном Королевстве. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет Евросоюза.