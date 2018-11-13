В Мехико прибыли более 500 участников второго "каравана мигрантов" из Центральной Америки

В понедельник, 12 ноября, временный лагерь на стадионе имени Хесуса Мартинеса в Мехико принял более 500 участников второго "каравана мигрантов" из стран Центральной Америки. Об этом сообщает издание Milenio.

По данным главы правительства Мехико Хосе Рамона Амьевы, в ближайшее время в лагерь прибудут еще порядка 1,5 тысячи человек. Обстановка на стадионе спокойная, передает ТАСС. Не поступало никаких сведений о происшествиях.

По информации Комиссии по правам человека Мехико, 10 ноября более 95 процентов из более чем 4 тысяч участников первого "каравана мигрантов" покинули временный лагерь и отправились к границе с Соединенными Штатами Америки. Порядка 100 человек решили остаться в Мексике, еще 70 человек планируют вернуться на родину.

В конце октября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение увеличить военное присутствие Соединенных Штатов на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов". 9 ноября Трамп подписал указ об отказе нелегальным мигрантам в убежище.