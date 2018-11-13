Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

Спустя шесть дней после окончания выборов кандидат от Демократической партии Кирстен Синема одержала победу на выборах в сенат США от штата Аризона. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что итоги выборов в сенат конгресса Соединенных Штатов Америки от Аризоны будут объявлены с задержкой.

Как уточняется, Синема получила место в сенате, при этом обойдя республиканку Марту Максалли по количеству голосов.

9 ноября республиканцы и демократы заключили в суде соглашение, которое должно было решить проблему с голосами, поданными по почте. Республиканцы выступили против правил двух крупнейших округов, дающих по пять дней на "исправление" посланных по почте бюллетеней, в который подпись не совпадает с подписью избирателя в регистрационных записях. По этому соглашению срок "исправления" был продлен до среды.

Промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов Америки состоялись 6 ноября, напоминает РИА Новости.