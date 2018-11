Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

В Торонто состоялась торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы. Среди них оказался и прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якушев.

Помимо легенды отечественного хоккея в Зал славы были приняты Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер, хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри.

