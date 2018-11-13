В результате обстрелов Израиля из Газы один человек погиб, двое получили ранения

Минимум один человек погиб в результате обстрелов израильской территории из сектора Газа в понедельник, 12 ноября. Такие данные сообщает издание "Гаарец".

40-летнего мужчину нашли мертвым в пострадавшем от обстрела здании в Ашкелоне. Еще две женщины, которые находились в том же здании в момент попадания ракеты, сейчас в критическом состоянии.

В понедельник днем палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли Израиль десятками ракет и снарядов в ответ на операцию, проведенную израильским спецназом на юге сектора вечером 11 ноября. В результате того рейда были убиты семеро активистов "Бригад Иззэддина аль-Кассама" – боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего Газу.

В ответ на нападения израильские истребители, беспилотники, боевые вертолеты и танки поразили более 70 целей движений "Исламский джихад" (запрещено в России) и ХАМАС. По информации армии Израиля, радикалы выпустили из Анклава порядка 300 ракет и снарядов. Среди целей, уничтоженных израильтянами в Газе, — военные лагеря, наблюдательные посты, мастерские по производству оружия, подземные туннели, передает ТАСС.

По сведениям министерства здравоохранения в Газе, трое палестинцев погибли, 15 получили ранения. По данным израильских медиков, в результате обстрелов на территории Израиля пострадали 53 человека.