В Петропавловске-Камчатском школьники второй день пропускают уроки из-за непогоды

Во всех школах Петропавловска-Камчатского и в учреждениях дополнительного образования из-за циклона было решено отменить занятия второй смены во вторник, 13 ноября. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы мэрии краевого центра.

Как уточняется, в городе сейчас идет дождь с мокрым снегом, наблюдается порывистый ветер. В понедельник в школах Петропавловска-Камчатского из-за сильного мокрого снега и ветра были отменены занятия обеих смен для учеников всех классов.

Охотоморский циклон ударил по Камчатке в ночь на 12 ноября ураганным ветром и сильным мокрым снегом. Стихия обрушилась на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Мильковский и Усть-Большерецкий районы.

Во вторник днем снегопад в Петропавловске-Камчатском сменил сильный дождь с порывистым ветром. Температура повысилась до плюс 4 градусов. По прогнозам синоптиков, циклонический режим погоды на юге Камчатки сохранится вплоть до пятницы, 16 ноября. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность, напоминает агентство "Интерфакс".