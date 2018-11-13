Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где с прошлой недели свирепствуют природные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

"Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния. Я целиком и полностью с вами", — цитирует слова Трампа ТАСС.

В результате лесных пожаров, которые бушуют сейчас на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Большинство людей погибли в большом пожаре на севере штата приблизительно в 150 километрах от столицы Сакраменто. Общая площадь возгорания превысила 450 квадратных километров. Пожарные пока локализовали огонь лишь на 25 %. В городе Малибу пожаром уничтожено 370 домов, тысячи человек пришлось эвакуировать.

Ранее в штате Калифорния был введен режим ЧС. Также Дональд Трамп распорядился выделить штату средства из федерального бюджета, необходимые для борьбы со стихией.