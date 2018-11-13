Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 ноября 201805:22

Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

EPA

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где с прошлой недели свирепствуют природные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния. Я целиком и полностью с вами", — цитирует слова Трампа ТАСС.

В результате лесных пожаров, которые бушуют сейчас на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Большинство людей погибли в большом пожаре на севере штата приблизительно в 150 километрах от столицы Сакраменто. Общая площадь возгорания превысила 450 квадратных километров. Пожарные пока локализовали огонь лишь на 25 %. В городе Малибу пожаром уничтожено 370 домов, тысячи человек пришлось эвакуировать.

Ранее в штате Калифорния был введен режим ЧС. Также Дональд Трамп распорядился выделить штату средства из федерального бюджета, необходимые для борьбы со стихией.

Сейчас

06:34

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 42

06:21

Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

06:05

Лондон готов к диалогу с Москвой, но намерен диктовать условия

05:22

Калифорния, пострадавшая от пожаров, объявлена зоной стихийного бедствия

04:47

В результате обстрелов Израиля из Газы погиб один человек

04:11

Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

02:12

Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

40 минут назад
Великобритания готова к диалогу с Россией, но намерена диктовать условия

Великобритания готова к диалогу с Россией, но намерена диктовать условия

56 минут назад
Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и Газы

Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и Газы

1 час назад
Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

1 час назад
Рособрнадзор: почти 50 % учителей математики получили неуд на экзамене по предмету

Рособрнадзор: почти 50 % учителей математики получили неуд на экзамене по предмету

6 часов назад
В Петропавловске-Камчатском школьники второй день пропускают уроки из-за непогоды

В Петропавловске-Камчатском школьники второй день пропускают уроки из-за непогоды

1 час назад
Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

2 часа назад
8 самых сильных пожаров в современной истории

8 самых сильных пожаров в современной истории

18 часов назад
Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

18 часов назад
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 42

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 42

27 минут назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

22 часа назад
Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing 777 не смогли улететь резервным бортом

Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing 777 не смогли улететь резервным бортом

1 час назад
Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

2 часа назад
Футбол России. Дмитрий Кириченко, Сергей Томаров и Шамиль Газизов

Футбол России. Дмитрий Кириченко, Сергей Томаров и Шамиль Газизов

5 часов назад
7
Вести в 23:00. Эфир от 12 ноября 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 12 ноября 2018 года

7 часов назад
48
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 ноября 2018 года

7 часов назад
148
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 12 ноября 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 12 ноября 2018 года

7 часов назад
37
Гоген Солнцев объяснил, почему выгнал веником 63-летнюю жену после пластики

Гоген Солнцев объяснил, почему выгнал веником 63-летнюю жену после пластики

13 часов назад
В Мехико прибыли более 500 участников второго "каравана мигрантов" из Центральной Америки

В Мехико прибыли более 500 участников второго "каравана мигрантов" из Центральной Америки

3 часа назад
Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

3 часа назад
Арест бывшего главы Фонда ОМС Дагестана Сулейманова продлили на три месяца

Арест бывшего главы Фонда ОМС Дагестана Сулейманова продлили на три месяца

4 часа назад
В результате обстрелов Израиля из Газы один человек погиб, двое получили ранения

В результате обстрелов Израиля из Газы один человек погиб, двое получили ранения

2 часа назад
Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

4 часа назад
Футболист сборной Германии Дракслер не сыграет в матче с Россией

Футболист сборной Германии Дракслер не сыграет в матче с Россией

5 часов назад
Из-за циклона поиски моряков, пропавших в Охотском море, продолжатся лишь на суше

Из-за циклона поиски моряков, пропавших в Охотском море, продолжатся лишь на суше

5 часов назад
Президент Палестины призвал мировое сообщество срочно вмешаться в ситуацию в Газе

Президент Палестины призвал мировое сообщество срочно вмешаться в ситуацию в Газе

5 часов назад
Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

16 часов назад
Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

18 часов назад
Министерство просвещения Палестины отменило занятия в школах в секторе Газа

Министерство просвещения Палестины отменило занятия в школах в секторе Газа

6 часов назад
Предполагаемый организатор взрыва газа в многоэтажке под Смоленском умер в больнице

Предполагаемый организатор взрыва газа в многоэтажке под Смоленском умер в больнице

7 часов назад
Месси стал обладателем приза лучшему игроку чемпионата Испании прошлого сезона

Месси стал обладателем приза лучшему игроку чемпионата Испании прошлого сезона

7 часов назад
Палестинские радикалы запустили 300 ракет по Израилю из сектора Газа

Палестинские радикалы запустили 300 ракет по Израилю из сектора Газа

7 часов назад
Аэропорт имени Летова: чего лишился Омск

Аэропорт имени Летова: чего лишился Омск

8 часов назад
США обещают больше санкций за выборы в Донбассе

США обещают больше санкций за выборы в Донбассе

8 часов назад
Умер основатель вселенной комиксов Marvel

Умер основатель вселенной комиксов Marvel

8 часов назад
Письма русских солдат не зачитали в Париже, но Кремль уважает это решение

Письма русских солдат не зачитали в Париже, но Кремль уважает это решение

8 часов назад
Mail.Ru Group будет бойкотировать рейтинг сайтов "Яндекса"

Mail.Ru Group будет бойкотировать рейтинг сайтов "Яндекса"

10 часов назад
Большое совещание президента с правительством: что будет с бензином, лекарствами и мусором

Большое совещание президента с правительством: что будет с бензином, лекарствами и мусором

10 часов назад
Складной смартфон Samsung Galaxy F: цена и дата релиза

Складной смартфон Samsung Galaxy F: цена и дата релиза

11 часов назад
В какие Xbox-игры можно будет играть мышью и клавиатурой. Список

В какие Xbox-игры можно будет играть мышью и клавиатурой. Список

12 часов назад
Самый большой кроссовер Hyundai: первое фото

Самый большой кроссовер Hyundai: первое фото

12 часов назад
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

13 часов назад
Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

16 часов назад
Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

16 часов назад
Почему мы не идем к врачу, когда болеем

Почему мы не идем к врачу, когда болеем

18 часов назад
Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

18 часов назад
Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

19 часов назад
Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

19 часов назад
Названы лучшие российские города для шопинга

Названы лучшие российские города для шопинга

19 часов назад
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

19 часов назад
Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

21 час назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02