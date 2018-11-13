Суперсерия. Российская молодежка взяла реванш у команды из Онтарио

В канадском городе Ошава прошел четвертый матч хоккейной Суперсерии среди молодежных команд. Сборная России встречалась со сверстниками, представляющими Хоккейную лигу Онтарио (OHL). Россияне сумели победить соперника со счетом 4:0 и взять реванш за поражение в предыдущей игре.

Подопечные Валерия Брагина вышли вперед уже на первой минуте стартового периода. Шайбу забросил Александр Романов. Незадолго до перерыва россияне отличились вновь: Павел Шэн удвоил преимущество нашей команды.

В третьем периоде Александр Яремчук забросил третью шайбу в ворота Джонса Хантера. Это произошло на 48-й минуте матча. Чуть позже Кирилл Слепец стал автором четвертого гола российской сборной. Он оказался последним в этой игре.

Счет в серии после четырех матчей стал ничейным – 2:2. Следующая встреча состоится 14 ноября в Шербруке. Россияне сыграют со сборной Лиги Квебека (QMJHL).