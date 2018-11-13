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13 ноября 201805:40

Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing 777 не смогли улететь резервным бортом

twitter.com/FGUP_AGAA

В ночь на вторник, 13 ноября, пассажиры Boeing 777 авиакомпании Air France не смогли улететь в Шанхай в связи с отказом гидравлической системы резервного борта. Об этом СМИ сообщил представитель аэропорта Иркутска.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 777 авиакомпании Air France, выполнявший рейс Париж–Шахнай, изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за задымления внутри самолета. В результате ЧП никто не пострадал. 282 человека были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы, передает РИА Новости.

Ночью 12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который, как ожидалось, доставит пассажиров в пункт назначения. На нем прилетели французские техники, чтобы установить причину задымления.

Но во время взлета на втором самолете отказала гидравлическая система. Пассажиров вновь пришлось расселять по гостиницам. О времени вылета самолета ничего не сообщается.

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