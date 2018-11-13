Свечников набрал два очка в матче между "Каролиной" и "Чикаго"

Матчем "Каролина Харрикейнз" – "Чикаго Блэкхоукс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Ураганы" сломили сопротивление "индейцев" лишь в овертайме. Итоговый счет – 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников.

В другой встрече дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду оказался сильнее "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:1. Единственную шайбу у проигравших забросил российский форвард Николай Голдобин.