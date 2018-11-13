Великобритания готова к диалогу с Россией, но намерена диктовать условия

Великобритания и Россия могли бы наладить отношения, но для этого Москве придется изменить свое поведение. Об этом глава британского правительства Тереза Мэй говорила вечером 12 ноября на приеме лорда-мэра лондонского Сити.

О нарастающей российской угрозе премьер-министр Великобритании заявляла на этом же званом ужине и в 2017 году. Как подчеркнула Мэй, инцидент в Солсбери только подтверждает тезисы ее предыдущего выступления.

Глава британского кабинета министров в очередной раз возложила ответственность за так называемое дело Скрипалей на российскую разведку, передает телеканал "Россия 24". Политик добавила: сейчас у Лондона не те отношения с Москвой, которых хотелось бы. И сразу выдвинула условия.