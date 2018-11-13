Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

Аудиозаписи по делу убитого журналиста Джамаля Хашогги реально существуют. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, канадские спецслужбы уже ознакомились с записями.

Ранее арабские СМИ опубликовали аудио, сделанное якобы в момент гибели Хашогги. Журналист на них говорил, что задыхается. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал эту запись представителям других стран для совместного расследования.

Джамаль Хашогги пропал в начале октября в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно о его гибели якобы из-за ссоры с сотрудниками ведомства. По делу задержаны 18 человек, напоминает телеканал "Россия 24".