Число жертв природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 42

Власти США объявили режим стихийного бедствия в Калифорнии. Ситуация там выходит из-под контроля. В штате с прошлой недели бушуют лесные пожары.

Из-за них погибли уже как минимум 42 человека. Более 200 человек пропали без вести, свыше 300 тысяч — эвакуировали. Только в районе города Малибу огонь уничтожил 370 строений. По всему штату счет идет на тысячи зданий.

Из-за стремительного продвижения пламени властям пришлось перекрыть местные автомагистрали, передает телеканал "Россия 24". Эти пожары уже назвали самыми разрушительными в истории Калифорнии. Пока прогнозы неутешительны: возгорание не удается локализовать даже наполовину.