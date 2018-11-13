При пожаре в многоквартирном доме в Хакасии пожарные спасли 12 человек

В городе Сорск в Хакасии произошел пожар в многоквартирном доме. Во время его тушения пожарные спасли 12 человек, в том числе шесть детей. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-центра ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, на момент прибытия пожарной бригады в квартире на втором этаже дома горели вещи, в подъезде было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 15 человек по лестничным маршам, а звено газодымозащитников спасло 12 человек, в том числе шесть детей.

Предварительная причина пожара – замыкание электрической проводки, передает агентство "Интерфакс". В настоящее время по факту случившегося проводится разбирательство.