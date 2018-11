Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Коламбусом"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов, вернувшийся в состав команды после травмы, отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Коламбус Блю Джекетс". Однако она не спасла "звезд" от поражения – 1:2.

В этом матче состоялось противостояние двух российских вратарей – Сергея Бобровского и Антона Худобина. Победа оказалась на стороне первого, пропустившего один гол после 27 бросков соперника.

Форвард "Коламбуса" Артем Панарин не смог набрать очков за результативность, однако его партнеры справились и без его помощи.

Kid ➡ the vet.



How 'bout that for @RADUL22's return to the lineup? #CBJvsDAL pic.twitter.com/t4O5lvAKH7