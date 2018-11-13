Владимир Путин впервые совершает визит в Сингапур

Форум Россия — ASEAN, встреча лидеров стран Восточной Азии, двусторонние переговоры. Ближайшие три дня Владимир Путин проведет в Сингапуре. Для президента это первый визит в республику. Ожидается, что сегодня он встретится с лидером страны.

Истребители над Сингапуром будут кружить всю эту неделю. Город-государство принимает сразу несколько крупных саммитов.

Сюда съедутся около 30 глав государств и меры безопасности соответствующие. Триста катеров береговой охраны патрулируют фарватер, мобилизована армия и полиция семь тысяч человек призваны следить за порядком.

Среди прочих глав государств поездка Владимира Путина стоит особняком. Она носит государственный статус — высший вид визита, который предусмотрен протоколом.

Дело в том, что Сингапур Путин посещает впервые. И церемониал встречи будет соответствующим.

В программе переговоры с первыми лицами страны – премьер-министром и президентом. Будет дан обед в честь гостя.

Известно, что российский президент со своей сингапурской коллегой примет участие в закладке первого камня в основание русского культурного центра, на территории которого построят еще и православный храм, первый в этой стране. Сейчас несколько тысяч прихожан, которые живут и работают в Сингапуре, вынуждены проводить службы в придомовом храме.

Нужно отметить, что эта зарубежная поездка Владимира Путина будет непривычно продолжительной. В среду он примет участие в саммите Россия-ASEAN, а 15 ноября здесь начнет работу восточноазиатский саммит, на пленарном заседании которого Владимир Путин также будет.

Сопровождает его внушительная делегация, не только члены кабинета министров. Отечественный бизнес хочет себя показать. На базе Ростеха открыли представительство для продвижения на рынок юго-восточной Азии российских высокотехнологичных товаров.