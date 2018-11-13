После изъятия внедорожника житель Кузбасса оплатил сразу 82 штрафа ГИБДД

В Кузбассе житель Прокопьевска оплатил сразу 82 штрафа за нарушение правил дорожного движения после того, как приставы арестовали и изъяли его статусный внедорожник. Об этом СМИ рассказали представители регионального управления ФССП.

Как уточняется, мужчина задолжал ГИБДД по штрафам более 170 тысяч рублей. Он не оплатил задолженности в срок, установленный законом для добровольного исполнения, поэтому ФССП применила комплекс мер принудительного взыскания. Мужчину временно ограничили в праве выезда из России, ему запретили регистрационные действия в отношении его автомобиля Toyota Land Cruiser, а также управление внедорожником.

Мужчина собрался продавать машину, сообщает РИА Новости. Узнав о запрете, он приехал в местный отдел судебных приставов, чтобы оплатить лишь часть долгов. Полностью оплатить их он отказался.

Приставы с помощью приложения "Мобильный розыск" нашли его иномарку на прилегающей к отделу территории, арестовали и изъяли ее. Только после этого должник выплатил всю сумму задолженности.