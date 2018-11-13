Россия - родина великих виолончелистов
Десятый международный фестиваль VIVACELLO открылся в Москве мировой премьерой. Гия Канчели, которого весь Советский Союз знает по "Мимино", серьезный композитор, автор опер и симфоний, сочинил партитуру для виолончели по заказу юбилейного фестиваля. И писал ее для основателя и худрука Бориса Андрианова.
"Должен сказать, что человек я счастливый – в том смысле, что в моей жизни появлялись исполнители, которых можно назвать великими, – говорит композитор Гия Канчели. – Я не буду их перечислять, но все они – приблизительно одно поколение (не моего возраста, моложе). Борису Андрианову я обязан появлением моего нового сочинения. Он представляет уже следующее поколение, и он с моей музыкой на "ты", что меня очень радует, поэтому за премьеру я совершенно спокоен".
В названии сочинения – "T – S – D" – даны обозначения главных ступеней лада: тоника, субдоминанта и доминанта. "Я всегда писал предельно простую музыку и никогда не был так называемым авангардистом, – поясняет Гия Канчели. – Но сейчас, на 84 году жизни, у меня появилось желание эту простоту довести до определенной точки. А цель моя такова – чтобы музыка, написанная с помощью этих трех ступеней, была бы слушаема публикой".
Первый московский виолончельный фестиваль прошел в феврале 2008 года и назывался "Посвящается Мстиславу Ростроповичу". Имя VIVACELLO он приобрел со второго выпуска, весной 2010 года, и с тех пор стал ежегодным, а начиная с третьего – осенним. Но уже первый фестиваль задал все основные направления развития виолончельного форума: несколько разноплановых концертов, приглашение лучших музыкантов со всего мира, обязательное наличие премьер, соседство академических концертов и мероприятий смежных видов искусства – эти принципы организации фестиваля остались неизменными по сей день. На первом фестивале состоялись и мастер-классы именитых виолончелистов, и спустя несколько лет VIVACELLO вернулся к этой идее и сделал образовательную академию постоянной и обязательной частью программы.
"Как-то давно я шел по своей родной улице Климашкина в Москве, и на меня упало воображаемое ньютоновское яблоко. И в одну секунду родилась идея виолончельного фестиваля – VIVACELLO. Когда чего-то очень захочешь, судьба тебе помогает. Так и случилось: вскоре я оказался в одном самолете рядом с Иветой и Тамазом Манашеровыми, моими теперь уже любимыми и давними друзьями, с которыми мы и воплотили эту мечту", — вспоминает художественный руководитель фестиваля VIVACELLO Борис Андрианов.
"Нынче нашему фестивалю уже 10 лет, позади множество концертов, каждый из которых – это ярчайшее воспоминание в жизни каждого из нас. Спасибо всем, кто слушает и играет, сопереживает и терпит, плачет и смеется вместе с нами! И это огромная радость, что мы все, по обе стороны сцены, собираемся каждый раз вместе, чтобы снова и снова пережить те сильные эмоции, которые способна нам подарить лишь музыка", — рассказывает художественный руководитель фестиваля.
Борис Андрианов так комментировал рождение фестиваля: "Слова Мстислава Ростроповича о том, что виолончельной столицей мира является немецкий город Кронберг, где по его инициативе создана Всемирная виолончельная организация (WCO) и куда съезжаются лучшие виолончелисты мира, окончательно убедили: виолончельный фестиваль надо делать в Москве. Мне захотелось доказать, что Россия – родина великих виолончелистов (и самого Ростроповича) – может поспорить за лидерство с Кронбергом. В то же время царящую на Кронбергском виолончельном фестивале атмосферу счастья, праздника музыки хотелось перенести в Москву".
В то же самое время, когда было придумано название VIVACELLO, все организационные хлопоты взял на себя культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых – известных меценатов, поддерживающих современное искусство в самых разнообразных его проявлениях.
"Нас привлекла идея Бориса Андрианова тем, что она, с одной стороны, уникальна, оригинальна, с другой – что она совершенно естественно вытекает из контекста русской музыкальной культуры, – говорят Манашеровы. – Россия имеет свои непревзойденные виолончельные традиции, которые в первую очередь связаны с именем Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана, и достойно представить их на международном уровне, дать возможность жителям Москвы почувствовать себя в центре музыкальной жизни – идея, лежащая на поверхности, скорее, даже необходимость".
Фестиваль не раз отдавал дань великим именам прошлого, и не только Ростроповичу и Шафрану. В этом ряду также музыкальные приношения Пабло Казальсу, Наталии Шаховской, Альфреду Шнитке, Петру Ильичу Чайковскому, Луиджи Боккерини. Однако бережное отношение к традициям и авторитетам – не единственная добродетель Бориса Андрианова и его единомышленников. Во главу угла ставится неизбитый репертуар, в том числе совершенно новая музыка (гордость VIVACELLO – представительный список мировых и российских премьер), неожиданные сочетания признанных шедевров и раритетов, неординарные исполнители разного калибра и амплуа, оригинальные программы на стыке жанров и стилей.
За десять лет VIVACELLO охватил не только главные концертные залы столицы – Большой и Малый в консерватории, Зал Чайковского и Камерный зал филармонии, Московский международный дом музыки, но и множество замечательных театральных и музейных площадок. "Школа драматического искусства" и "Современник", Врубелевский зал Третьяковской галереи и Культурный центр имени Чайковского, экспериментальные площадки, такие как Мультимедиа Арт Музей или Институт "Стрелка", принимали участников и гостей фестиваля. В 2018 году VIVACELLO в числе первых осваивает сцену только что открытого нового концертного комплекса близ Кремля – "Зарядье".
"Наше достояние и гордость – это и музыканты, которые откликаются и приезжают на фестиваль со всего света, чтобы сыграть здесь что-то неизбитое, редко исполняемое. Это и неисчислимое количество оригинальных идей нашего художественного руководителя Бориса Андрианова. Фестиваль всегда был богат на события особого рода, такие как, к примеру, выставка, посвященная Пабло Казальсу, или заключительный концерт V фестиваля, посвященный Даниилу Шафрану, когда со сцены Зала имени Чайковского звучал его инструмент. Это и разнообразные новаторские программы неакадемического формата", — рассказывают учредители культурно-благотворительного фонда "U-ART: Ты и искусство" Ивета и Тамаз Манашеровы.
В этом году VIVACELLO выходит за пределы Москвы: концерты пройдут в Санкт-Петербурге и Тбилиси, где состоится премьера трех новых произведений Гии Канчели.
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