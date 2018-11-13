Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 ноября 201807:40 Гуля Балтаева

Россия - родина великих виолончелистов

Десятый международный фестиваль VIVACELLO открылся в Москве мировой премьерой. Гия Канчели, которого весь Советский Союз знает по "Мимино", серьезный композитор, автор опер и симфоний, сочинил партитуру для виолончели по заказу юбилейного фестиваля. И писал ее для основателя и худрука Бориса Андрианова.

"Должен сказать, что человек я счастливый – в том смысле, что в моей жизни появлялись исполнители, которых можно назвать великими, – говорит композитор Гия Канчели. – Я не буду их перечислять, но все они – приблизительно одно поколение (не моего возраста, моложе). Борису Андрианову я обязан появлением моего нового сочинения. Он представляет уже следующее поколение, и он с моей музыкой на "ты", что меня очень радует, поэтому за премьеру я совершенно спокоен".

В названии сочинения – "T – S – D" – даны обозначения главных ступеней лада: тоника, субдоминанта и доминанта. "Я всегда писал предельно простую музыку и никогда не был так называемым авангардистом, – поясняет Гия Канчели. – Но сейчас, на 84 году жизни, у меня появилось желание эту простоту довести до определенной точки. А цель моя такова – чтобы музыка, написанная с помощью этих трех ступеней, была бы слушаема публикой".

Первый московский виолончельный фестиваль прошел в феврале 2008 года и назывался "Посвящается Мстиславу Ростроповичу". Имя VIVACELLO он приобрел со второго выпуска, весной 2010 года, и с тех пор стал ежегодным, а начиная с третьего – осенним. Но уже первый фестиваль задал все основные направления развития виолончельного форума: несколько разноплановых концертов, приглашение лучших музыкантов со всего мира, обязательное наличие премьер, соседство академических концертов и мероприятий смежных видов искусства – эти принципы организации фестиваля остались неизменными по сей день. На первом фестивале состоялись и мастер-классы именитых виолончелистов, и спустя несколько лет VIVACELLO вернулся к этой идее и сделал образовательную академию постоянной и обязательной частью программы.

"Как-то давно я шел по своей родной улице Климашкина в Москве, и на меня упало воображаемое ньютоновское яблоко. И в одну секунду родилась идея виолончельного фестиваля – VIVACELLO. Когда чего-то очень захочешь, судьба тебе помогает. Так и случилось: вскоре я оказался в одном самолете рядом с Иветой и Тамазом Манашеровыми, моими теперь уже любимыми и давними друзьями, с которыми мы и воплотили эту мечту", — вспоминает художественный руководитель фестиваля VIVACELLO Борис Андрианов.

"Нынче нашему фестивалю уже 10 лет, позади множество концертов, каждый из которых – это ярчайшее воспоминание в жизни каждого из нас. Спасибо всем, кто слушает и играет, сопереживает и терпит, плачет и смеется вместе с нами! И это огромная радость, что мы все, по обе стороны сцены, собираемся каждый раз вместе, чтобы снова и снова пережить те сильные эмоции, которые способна нам подарить лишь музыка", — рассказывает художественный руководитель фестиваля.

Борис Андрианов так комментировал рождение фестиваля: "Слова Мстислава Ростроповича о том, что виолончельной столицей мира является немецкий город Кронберг, где по его инициативе создана Всемирная виолончельная организация (WCO) и куда съезжаются лучшие виолончелисты мира, окончательно убедили: виолончельный фестиваль надо делать в Москве. Мне захотелось доказать, что Россия – родина великих виолончелистов (и самого Ростроповича) – может поспорить за лидерство с Кронбергом. В то же время царящую на Кронбергском виолончельном фестивале атмосферу счастья, праздника музыки хотелось перенести в Москву".

В то же самое время, когда было придумано название VIVACELLO, все организационные хлопоты взял на себя культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых – известных меценатов, поддерживающих современное искусство в самых разнообразных его проявлениях.

"Нас привлекла идея Бориса Андрианова тем, что она, с одной стороны, уникальна, оригинальна, с другой – что она совершенно естественно вытекает из контекста русской музыкальной культуры, – говорят Манашеровы. – Россия имеет свои непревзойденные виолончельные традиции, которые в первую очередь связаны с именем Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана, и достойно представить их на международном уровне, дать возможность жителям Москвы почувствовать себя в центре музыкальной жизни – идея, лежащая на поверхности, скорее, даже необходимость".

Фестиваль не раз отдавал дань великим именам прошлого, и не только Ростроповичу и Шафрану. В этом ряду также музыкальные приношения Пабло Казальсу, Наталии Шаховской, Альфреду Шнитке, Петру Ильичу Чайковскому, Луиджи Боккерини. Однако бережное отношение к традициям и авторитетам – не единственная добродетель Бориса Андрианова и его единомышленников. Во главу угла ставится неизбитый репертуар, в том числе совершенно новая музыка (гордость VIVACELLO – представительный список мировых и российских премьер), неожиданные сочетания признанных шедевров и раритетов, неординарные исполнители разного калибра и амплуа, оригинальные программы на стыке жанров и стилей.

За десять лет VIVACELLO охватил не только главные концертные залы столицы – Большой и Малый в консерватории, Зал Чайковского и Камерный зал филармонии, Московский международный дом музыки, но и множество замечательных театральных и музейных площадок. "Школа драматического искусства" и "Современник", Врубелевский зал Третьяковской галереи и Культурный центр имени Чайковского, экспериментальные площадки, такие как Мультимедиа Арт Музей или Институт "Стрелка", принимали участников и гостей фестиваля. В 2018 году VIVACELLO в числе первых осваивает сцену только что открытого нового концертного комплекса близ Кремля – "Зарядье".

"Наше достояние и гордость – это и музыканты, которые откликаются и приезжают на фестиваль со всего света, чтобы сыграть здесь что-то неизбитое, редко исполняемое. Это и неисчислимое количество оригинальных идей нашего художественного руководителя Бориса Андрианова. Фестиваль всегда был богат на события особого рода, такие как, к примеру, выставка, посвященная Пабло Казальсу, или заключительный концерт V фестиваля, посвященный Даниилу Шафрану, когда со сцены Зала имени Чайковского звучал его инструмент. Это и разнообразные новаторские программы неакадемического формата", — рассказывают учредители культурно-благотворительного фонда "U-ART: Ты и искусство" Ивета и Тамаз Манашеровы.

В этом году VIVACELLO выходит за пределы Москвы: концерты пройдут в Санкт-Петербурге и Тбилиси, где состоится премьера трех новых произведений Гии Канчели.

Сейчас

06:34

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 44

06:21

Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

06:05

Лондон готов к диалогу с Москвой, но намерен диктовать условия

05:22

Калифорния, пострадавшая от пожаров, объявлена зоной стихийного бедствия

04:47

В результате обстрелов Израиля из Газы погиб один человек

04:11

Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

02:12

Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин впервые совершает визит в Сингапур

Владимир Путин впервые совершает визит в Сингапур

1 час назад
Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

Трюдо: аудиозаписи по делу Хашогги действительно существуют

2 часа назад
Великобритания готова к диалогу с Россией, но намерена диктовать условия

Великобритания готова к диалогу с Россией, но намерена диктовать условия

2 часа назад
Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и Газы

Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и Газы

2 часа назад
Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

Штат Калифорния, пострадавший от пожаров, объявлен зоной стихийного бедствия

3 часа назад
Без сои, кошек и собак: Роскачество проверило молочные сосиски

Без сои, кошек и собак: Роскачество проверило молочные сосиски

34 минуты назад
Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

4 часа назад
8 самых сильных пожаров в современной истории

8 самых сильных пожаров в современной истории

20 часов назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Киев готовил теракты в Крыму: задержанный диверсант сдал организаторов

Киев готовил теракты в Крыму: задержанный диверсант сдал организаторов

13 часов назад
Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

20 часов назад
Рособрнадзор: почти 50% учителей математики получили неуд на экзамене по предмету

Рособрнадзор: почти 50% учителей математики получили неуд на экзамене по предмету

8 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 12 ноября 2018 года

8 часов назад
296
Гоген Солнцев объяснил, почему выгнал веником 63-летнюю жену после пластики

Гоген Солнцев объяснил, почему выгнал веником 63-летнюю жену после пластики

14 часов назад
Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

18 часов назад
Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

19 часов назад
Россия - родина великих виолончелистов

Россия - родина великих виолончелистов

59 минут назад
После изъятия внедорожника житель Кузбасса оплатил сразу 82 штрафа ГИБДД

После изъятия внедорожника житель Кузбасса оплатил сразу 82 штрафа ГИБДД

1 час назад
Суперсерия. Российская молодежка взяла реванш у команды из Онтарио

Суперсерия. Российская молодежка взяла реванш у команды из Онтарио

3 часа назад
В Петропавловске-Камчатском школьники второй день пропускают уроки из-за непогоды

В Петропавловске-Камчатском школьники второй день пропускают уроки из-за непогоды

3 часа назад
Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

Демократ Кирстен Синема избрана в сенат от штата Аризона

4 часа назад
В Мехико прибыли более 500 участников второго "каравана мигрантов" из Центральной Америки

В Мехико прибыли более 500 участников второго "каравана мигрантов" из Центральной Америки

5 часов назад
Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

5 часов назад
Арест бывшего главы Фонда ОМС Дагестана Сулейманова продлили на три месяца

Арест бывшего главы Фонда ОМС Дагестана Сулейманова продлили на три месяца

5 часов назад
Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

Тереза Мэй: сделка по Brexit не будет заключена "любой ценой"

6 часов назад
Футболист сборной Германии Дракслер не сыграет в матче с Россией

Футболист сборной Германии Дракслер не сыграет в матче с Россией

6 часов назад
Предполагаемый организатор взрыва газа в многоэтажке под Смоленском умер в больнице

Предполагаемый организатор взрыва газа в многоэтажке под Смоленском умер в больнице

8 часов назад
Месси стал обладателем приза лучшему игроку чемпионата Испании прошлого сезона

Месси стал обладателем приза лучшему игроку чемпионата Испании прошлого сезона

9 часов назад
Аэропорт имени Летова: чего лишился Омск

Аэропорт имени Летова: чего лишился Омск

9 часов назад
США обещают больше санкций за выборы в Донбассе

США обещают больше санкций за выборы в Донбассе

10 часов назад
Умер основатель вселенной комиксов Marvel

Умер основатель вселенной комиксов Marvel

10 часов назад
Письма русских солдат не зачитали в Париже, но Кремль уважает это решение

Письма русских солдат не зачитали в Париже, но Кремль уважает это решение

10 часов назад
Mail.Ru Group будет бойкотировать рейтинг сайтов "Яндекса"

Mail.Ru Group будет бойкотировать рейтинг сайтов "Яндекса"

11 часов назад
Большое совещание президента с правительством: что будет с бензином, лекарствами и мусором

Большое совещание президента с правительством: что будет с бензином, лекарствами и мусором

12 часов назад
Складной смартфон Samsung Galaxy F: цена и дата релиза

Складной смартфон Samsung Galaxy F: цена и дата релиза

13 часов назад
В какие Xbox-игры можно будет играть мышью и клавиатурой. Список

В какие Xbox-игры можно будет играть мышью и клавиатурой. Список

14 часов назад
Самый большой кроссовер Hyundai: первое фото

Самый большой кроссовер Hyundai: первое фото

14 часов назад
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

15 часов назад
Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

18 часов назад
Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

18 часов назад
Почему мы не идем к врачу, когда болеем

Почему мы не идем к врачу, когда болеем

20 часов назад
Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

20 часов назад
Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

21 час назад
Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

21 час назад
Названы лучшие российские города для шопинга

Названы лучшие российские города для шопинга

21 час назад
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

21 час назад
Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

22 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02