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Палестино-израильский конфликт 15 минут назад

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13 ноября 201808:40

Израиль атаковал 150 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ходе утреннего налета поразила еще 50 целей в секторе Газа. Таким образом, всего были атакованы около 150 военных объектов, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому джихаду" (организация запрещена в России). Нанесение ударов продолжается.

Как сообщает РИА Новости, среди уничтоженных объектов — базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные туннели, площадки для запуска ракет, три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях, и некое судно.

По данным ТАСС, радикалы из сектора Газа запустили не менее 370 ракет по Израилю, 100 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов в израильском Ашкелоне погиб один мужчина, 55 пострадали, двое из них в критическом состоянии.

Обмен ударами продолжается, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации​​​. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны конфликта.

 

Как отмечает шеф ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков, эта военная эскалация началась вечером воскресенья, когда израильский спецназ проник на территорию сектора Газа, углубившись в него на три километра. В возникшей перестрелке был убит подполковник израильской армии и ранен еще один офицер спецназа. Уходя, спецназ вызвал авиацию, которая отрезала боевиков от военнослужащих армии Израиля. В результате этого налета погибло сразу несколько боевиков.

Сегодняшняя военная ситуация на границе Израиля и Сектора Газа — самая тяжелая с 2014 года, когда на территории палестинского анклава проводилась военная операция, получившая здесь название "Нерушимая скала".

Эскалация наступила как раз в тот момент, когда стороны практически сумели договориться о прекращении огня и стабилизации на границе на долгий срок. К этому приложили руку египетские посредники, очевидно включившиеся в дипломатическую работу по своим каналам. Сейчас они пытаются остановить конфликт, который грозит в любой момент перерасти в настоящую войну.

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