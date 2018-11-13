Ляшко обратился к Порошенко: "Дайте людям тепло, или уходите!"

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко на странице в Facebook обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Виталию Гройсману с призывом решить проблему с отоплением в стране.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!", — заявил Ляшко, отметив, что люди не должны быть заложниками из-за непрофессиональных и аморальных действий властей.

Как заявил Ляшко, если гражданам Украины не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку. "Дайте людям тепло, или уходите!".

Накануне в городе Кривой Рог в местных котельных, отключенных за неуплату, неизвестные начали незаконно отбирать газ.

В городе Смела Черкасской области из-за проблем с отоплением властями объявлен режим ЧП. Горожане намерены перекрывать дороги.

В городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника может быть прекращено газоснабжение из-за имеющейся задолженности.