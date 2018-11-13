Александр Якушев: для меня честь и гордость стать членом Зала славы

Прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якушев прокомментировал свое включение в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония состоялась в ночь на 13 ноября в Торонто.

Помимо легенды отечественного хоккея в Зал славы были приняты Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер, хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри.

"Стать членом Зала славы для меня, хоккеиста, который никогда не играл в НХЛ, — это огромная гордость и честь, — сказал Якушев, которого цитирует ТАСС. — Я горд тем, что провел всю карьеру в любимом клубе моего детства, московском "Спартаке", с которым мне трижды удалось выиграть чемпионат СССР",

Якушев является двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был одним из лучших игроков сборной СССР в легендарной Суперсерии-1972.