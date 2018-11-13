Ушел из жизни белорусский композитор Игорь Лученок

На 81-м году жизни скончался народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля "Сябры" народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко.

В начале ноября композитора госпитализировали с инсультом, он был прооперирован, передает РИА Новости.

Игорь Лученок родился в Минске 6 августа 1938 года. Еще в детстве будущий композитор научился играть на нескольких музыкальных инструментах. В 1961 году Лученок окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции.

Он также прошел обучение в Ленинградской консерватории под руководством народного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова и в аспирантуре при Московской государственной консерватории под руководством советского композитора, профессора Тихона Хренникова.

С 1982 по 1986 год Игорь Лученок работал ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов.

Композитор удостоен звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР, награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Франциска Скорины и стал первым белорусом, звезда с именем которого была заложена на площади Звезд в Москве. Он лауреат премий Ленинского комсомола и Государственной премии Белоруссии, специальной премии президента Белоруссии.

Произведения Лученка исполняли ансамбли "Песняры", "Сябры", "Верасы". Он писал также и для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару и Ярослава Евдокимова.