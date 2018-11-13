Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства
Невостребованные вклады могут начать передавать в бюджет. Такие предложения в настоящее время изучают депутаты Госдумы.
Данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Объем средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что депутаты изучают вопрос, нужно ли создавать специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.
"Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решения, что с этим делать", — пояснил депутат.
По его словам, оформленные и просчитанные предложения уже есть, работа идет. Сейчас депутатам надо завершить все, что накопилось.
В свою очередь исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский назвал это хорошим предложением. По его мнению, нужно создать специализированный государственный фонд, чтобы банки могли бы перечислять средства таких клиентов, ведь сами закрыть такие счета они не могут.
По данным Банка России на 1 октября 2018 года, объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.
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