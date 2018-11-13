Эрдоган: офицер саудовской разведки был в шоке от записи убийства Хашогги

Сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован тем, что услышал на аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турецкая сторона предоставила запись всем, кто хотел ее прослушать. Кроме Саудовской Аравии, запись также изучили представители США, Франции, Канады, Германии и Великобритании. После услышанного офицер саудовской разведки сказал, что шокирован и что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

Как сообщает ТАСС, Эрдоган заявил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что спецслужбы его страны уже ознакомились с записями.

Джамаль Хашогги – журналист The Washington Post, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Он исчез 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Турецкие власти считают, что преступление было тщательно спланировано. Тело Хашогги до сих пор не найдено.