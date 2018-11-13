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13 ноября 201809:53

В Ирландии футболисты сильно избили судью после победного матча

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Три футболиста клуба "Маллингар Таун" серьезно избили судью Даниэля Суини после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии против команды "Хорлип", в котором они одержали победу со счетом 3:1.

Арбитр получил несколько переломов на лице. В том числе у судьи сломана челюсть. Инцидент произошел 11 ноября.

"Мы шокированы и потрясены жестоким нападением на одного из наших арбитров в воскресенье, — сказал президент любительской лиги Пол О'Брайан, которого цитирует ВВС. — У него с обеих сторон сломана челюсть, перелом кости под глазом и несколько швов на носу".

Отмечается, что комментарии других участников инцидента или представителей клуба получить не удалось. О причинах избиения тоже не сообщается.

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