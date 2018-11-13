В траншее теплотрассы на западе Москвы нашли четыре скелета

На западе Москвы при замене подземных коммуникаций рабочие обнаружили скелетированные останки четырех человек. По предварительным данным, люди погибли более 7 лет назад.

В настоящее время проводятся экспертизы для установления личностей погибших, а также всех обстоятельств их смерти, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.