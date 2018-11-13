Лыжник Сергей Устюгов пропустит старт сезона из-за травмы

Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что лидер национальной команды Сергей Устюгов пропустит стартовый этап Кубка мира нового сезона.

Причина связана с тем, что спортсмен продолжает восстановление после травмы пальца, которой он сломал на октябрьском сборе команды в Италии.

"Устюгов не сможет стартовать в начале сезона, — сказал Крамер, которого цитирует ТАСС. Наставник добавил, что спортсмен тренируется вместе с командой.