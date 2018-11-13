Баскетболист ЦСКА Джоэл Боломбой получил российское гражданство

Новичок баскетбольного ЦСКА Джоэл Боломбой получил паспорт РФ. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство игрока армейского клуба.

А августе 24-летний центровой подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Спортсмен родился в Донецке. Семья Боломбоя уехала в США, когда мальчику исполнилось четыре года. Его мама – русская, а отец – конголезец.

"По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья, — сказал Боломбой, которого цитирует пресс-служба армейцев. — Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом".

С 2016 года Боломбой выступал за команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) — "Юту Джаз", "Милуоки Бакс", а также команды G-лиги "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Висконсин Херд". При этом спортсмен получил статус трехочкового: в составе фарм-команд игрок продемонстрировал показатель 39,4% при реализации бросков из-за пределов трехочковой линии.