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13 ноября 201810:55

Футболист "Ливерпуля" Старридж подозревается в совершении ставок

EPA

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с обвинениями в адрес нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Даниэля Старриджа. Футболист подозревается в совершении ставок на исход матчей.

Кроме того, форвард обвиняется в предоставление информации третьим лицам, которая впоследствии была использована для ставок. Об этом сообщает пресс-служба FA.

"Ливерпуль" уже выступил с заявлением, в котором попытался оправдать своего игрока. В случае признания вины Старриджу грозит длительная дисквалификация.

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