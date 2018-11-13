Эксперты подсчитали, сколько россиян умирает из-за погодных аномалий

Сколько преждевременных смертей происходит в нашей стране из-за необычно тёплой или холодной погоды? Теперь учёные знают ответ, который поможет улучшить систему российского здравоохранения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Economics and Human Biology.

Глобальные изменения климата приводят к тому, что природные катастрофы и аномальные погодные явления происходят всё чаще и становятся всё интенсивнее. Это неизбежно ведет к ухудшению здоровья и социально-экономических условий жизни людей. Учёные всего мира пытаются оценить это влияние и найти способы ему противостоять.

Авторы статьи показали, что при анализе влияния климата на смертность важно принимать во внимание как волны холода и тепла (несколько дней с чрезмерно высокой или низкой температурой воздуха, следующих друг за другом), так и отдельные дни похолоданий и потеплений.

"Наша работа вносит методологический вклад, поскольку в существующей мировой литературе рассматривалось влияние либо только одиночных дней с аномальной температурой, либо только волн холода и тепла" – рассказала соавтор работы Ольга Попова из Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

Учёные рассчитали, сколько людей из-за таких капризов погоды умирают раньше срока. Например, выяснилось, что отдельный день с температурой выше 25 °C стоит жизни 12 женщинам на миллион и 21 мужчине на миллион. Эти люди могли бы жить, если бы температура оставалась в пределах 19–22 °C.

"Мы взяли данные о смертности для мужчин и женщин каждого возраста из региональной статистики и на основе нашей модели рассчитали, сколько человек из каждой возрастной группы может умереть от влияния аномальных температур. Затем, основываясь на ожидаемой продолжительности жизни, мы посчитали, сколько лет в среднем не доживет человек из определённой возрастной группы. Суммировав количество "потерянных" человеко-лет, мы оценили экономический ущерб, поскольку без этих экстремальных температур люди могли бы жить и работать дольше", – поясняет Орлова.

Данные за последние 25 лет показали, что волны тепла и холода повышают смертность всех возрастных групп и обоих полов. Кроме того, оказалось, что в случае холода только волны, а не отдельные холодные дни повышают смертность, тогда как при жаре пагубное воздействие оказывают и отдельные дни, и волны тепла.

Результаты работы позволяют сделать вывод, что чрезмерная смертность из-за увеличения числа жарких дней в ходе глобального потепления может быть частично скомпенсирована снижением количества волн холода.

Эти выводы особенно актуальны для формирования политики в сфере здравоохранения. Учитывая уникальные климатические условия России (несколько климатических зон и широкий диапазон температур), эта работа важна и с международной точки зрения, поскольку позволяет делать выводы о влиянии волн тепла и холода и в других регионах мира.

"Результаты исследований ещё раз подчеркивают, что изменения климата напрямую влияют на здоровье населения и что нам необходимо учитывать эту взаимосвязь для развития системы здравоохранения России в будущем", – заключает Попова.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что грядущая пятилетка будет аномально жаркой даже на фоне глобального потепления.