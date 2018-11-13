Мужчины надели на себя автобус, чтобы пройти по Золотому мосту Владивостока

Курьезный инцидент был снят на видео во Владивостоке. Там несколько мужчин прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для пешеходов.

Кадры, как парни идут, держа на руках картонный макет автобуса, попали в Сеть. На них видно, что в какой-то момент охранник останавливает хитрецов, они разворачиваются и идут в другую сторону.

Вантовый Золотой мост через бухту Золотой Рог был открыт во Владивостоке в 2012 году.

Для движения пешеходов он изначально не предназначался. По настоятельным просьбам жителей города на некоторое время ходить по нему разрешили, однако позже опять проход людей запретили, поскольку они ходили по технологическим дорожкам, а не по тротуарам, которые проектом не были предусмотрены, пишет "РГ".

Своей акцией с "автобусоходом" мужчины пытались привлечь внимание к данной проблеме, поскольку они считают, что это – дискриминация людей, у которых нет транспортного средства.