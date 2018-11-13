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Сериал "Ненастье" 56 минут назад
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х
Этим вечером на телеканале "Россия 1" вновь наступит "Ненастье". Речь о сериале, который снял Сергей Урсуляк по мотивам одноименной книги Алексея Иванова. Главный герой — бывший афганец, который после распада Советского Союза вернулся совсем в другую страну, туда, где правят деньги и беззаконие. Накануне на телеканале показали сразу три серии фильма, сегодня — еще три.
Многосерийное кино без налета сериальности: остросюжетное и атмосферное "Ненастье" режиссера Урсуляка завоевывает зрителя.
"Я хочу следить дальше за биографией этих людей, мне интересно!" — признается режиссер Алексей Попогребский.
Страна смотрит и сопереживает героям "Ненастья". Сразу после афганской войны им пришлось вступить в другую — уже в криминальную. Но чем придется заплатить боевому братству за свое право на нормальную жизнь? Когда заканчивается борьба за справедливость и начинается беспредел?
"Сейчас глобально спокойно и хорошо. Когда у тебя все есть, чтобы выучиться, принять собственное решение. Ты свободен от многих обстоятельств, которые в то время были сплошь и рядом, и выживал тот, кто с обстоятельствами боролся", — делится своим видением фильма актер Александр Голубев.
Каждый эпизод в этом невероятном фильме выстроен настолько жизненно и точно, что зритель не просто смотрит, а проживает его, как свидетель времени.
Сегодня в новых сериях зрители увидят, как сама жизнь стягивает сюжет в тугой узел и криминально-любовный треугольник. Зачем Герман ограбил инкассаторов? И почему Таня вопреки чувствам выбрала не его, а Серегу Лихолетова? И новая встреча с совершенно невозможным Яр-Санычем, застрявшим в прошлом со своими песнями. Кстати, такое необычное решение персонажа появилось прямо во время съемок. Режиссер Урсуляк случайно заметил музыкальные способности артиста.
"Когда мне искали грим, я вдруг по-дурному запел. Он внимательно посмотрел, и как талантливый человек говорит: "Слушай, а пусть это и будет его черта", — рассказал исполнитель одной из ролей в фильме актер Сергей Маковецкий.
Это кино задумчивое и душевное и в то же время искрометное и зрелищное — с невероятным погружением в атмосферу 90-х. Все вспомнить, чтобы понять, можно уже сегодня, 13 ноября, в 21.00 на телеканале "Россия". Сразу три серии подряд!
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