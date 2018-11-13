Якутские полицейские сняли танцевальное видео и прославились в социальных сетях

В Якутии полицейские, готовясь отметить свой профессиональный праздник в Амгинском Центре культуры имени Ф.Потапова, сняли ролик-анонс предстоящего мероприятия.

Праздник, названный "Звездные танцы", прошел еще 9 ноября и был отмечен на славу: зал был полон зрителей (билеты по цене 350 рублей были раскуплены за один день), оценивших великолепную артистичность и мастерство выступающих танцоров, среди которых были и сотрудники МВД.

Хорошего всем дня!

Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD — Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.

Позже видео, снятое полицейскими как промо-ролик "Звездных танцев", было опубликовано на официальном канале МВД России в Twitter, и в настоящее время оно стремительно распространяется в социальных сетях, вызывая восторженные комментарии пользователей, пораженных красотой якутских сотрудниц правоохранительных органов, а также харизматичностью их коллег мужского пола.