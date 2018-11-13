Израильские военные опубликовали видео уничтожения судна, принадлежащего ХАМАС

В ночь на вторник, 13 ноября, у побережья Газы израильские военные уничтожили судно ХАМАС, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

По данным оборонного ведомства еврейского государства, плавсредство было оборудовано палестинцами для военных нужд и могло быть использовано в диверсионных целях.

Напомним, что в настоящее время набирает обороты очередной виток палестино-израильского противостояния – накануне, 12 ноября, по территории Израиля было запущено около 370 ракет, примерно сто из них удалось перехватить системе ПВО "Железный купол".

В результате обстрела в Ашкелоне погиб мужчина, еще 55 человек получили ранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 150 объектам, принадлежащим ХАМАС и "Исламскому джихаду" (организация запрещена в России).