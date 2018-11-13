Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки
Хочешь попасть на ток-шоу — разденься! Такое требование выдвигают мошенники, которые выдают себя за продюсеров и обманывают девушек в Интернете. Их главная их цель — завладеть пикатными снимками и видеороликами, а затем требовать выкуп. Почему пострадавшие охотно верят в легенду? И сложно ли вычислить вымогателей?
На кадрах любительского видео москвичка Дина Юсипова. У девушки — кастинг на популярное телешоу. Собеседование проходит по скайпу. Причем, собеседника своего девушка даже не видит: перед ней — темный монитор.
Претендентка игриво поправляет волосы, предполагаемый продюсер задает неудобные вопросы – в частности, о том, сколько у нее было сексуальных партнеров.
Ответы Дина сочиняет на ходу, как и анкетные данные. Это всего лишь эксперимент: насколько далеко зайдет собеседник, представившийся продюсером раскрученного шоу?
Объявление о пробах актриса Дина Юсипова нашла в Интернете.
"На мой взгляд, это мошенники. Я решила выйти с ними на связь, провести эксперимент. Отправила им видоизмененные фотографии, выдумала фамилию и имя", — поясняет девушка.
Сыграть любую роль на камеру смартфона для Дины — пара пустяков. Ведь она — профессиональная актриса, несколько лет снимается в российских криминальных телесериалах. И вот она сама оказалась участницей детективной истории.
Через полчаса интернет-кастинга мужчина, представившийся телепродюсером, выставил условие успешного финала.
Он заявил, что ему нужно посмотреть еще и на фигуру претендентки.
"Нужно, чтобы вы переоделись. Наденьте обувь на каблуках и нижнее белье", — говорит "продюсер" по ту сторону монитора. После такой просьбы Дина отключила камеру и отправила контакт собеседника в черный список.
Чем заканчиваются дефиле в неглиже перед незнакомцами, узнала другая девушка. Мастер спорта по фитнесу мирового уровня, призер и победитель престижных соревнований, и просто красавица. Это все — про Алену Ревякину.
Сибирячке не хватало только одного: личного счастья. Поэтому, не задумываясь, она оставила в Интернете свою анкету на кастинг популярного романтичного столичного телешоу, где один мужчина выбирает себе избранницу из 25 девушек.
То, что собеседование проходит по скайпу, Алену не насторожило. Мечта попасть на съемки телепроекта и встретить там своего суженого была так близко! Как и Дине, Алене сначала задавали неприличные вопросы, а потом попросили раздеться.
"Минут 10 было дефиле в купальнике, потом он попросил снять верх, бюстгальтер. Я без задней мысли просто сняла", — рассказывает девушка.
Конечно, спортсменке нечего скрывать. Но то, что эта просьба как минимум неэтична, задумалась она слишком поздно.
Психолог Сергей Ланг называет таких девушек авантюристками, которые переступают через свое эго.
Свет софитов, слава и богатство. Ослепленные мнимым успехом, некоторые девушки верят тем, кто обещает исполнить их мечты.
Только частенько прекрасное далёко оказывается иллюзией, а вместо кастинг-менеджеров с доверчивыми претендентками общаются обычные уголовники. И проводят свои собеседования они не в кожаных креслах солидных офисов, а на нарах – в местах, далеких от столичных телестудий.
Звезды шоу-бизнеса знают: мошенники не спускают глаз с голубого экрана, следят за новыми проектами и тенденциями.
Певица Евгения Дидюля рассказывает, что они пользуются девчонками, особенно молодыми, красивыми и глупыми.
Алене Ревякиной на электронную почту после "кастинга" по скайпу пришло шокирующее сообщение: "Поздравляю, это был развод" и требование прислать 10 тысяч рублей.
Алена ничего платить не стала, а через несколько дней увидела кадры с "кастинга" в Интернете.
Юрист Александр Шевцов поясняет, что это вымогательство, и полицейские без труда найдут мошенников в этом случае по адресу почты и ip-адресу через Роскомнадзор — сейчас это все просто.
За вымогательство можно получить до 15 лет тюрьмы. А за публикацию чужих интимных фото или видео добавляется еще одна статья — "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Алена Ревякина думает, идти в полицию, или нет. Сомнения девушки понятны: вместе с заявлением ей придется предоставить и вещественные доказательства — интимные видеозаписи, но не каждый человек готов продемонстрировать самое сокровенное даже стражам порядка.
Мошенники знают об этом, вот и пользуются человеческими слабостями и комплексами, годами орудуя на просторах Интернета. Сколько девушек, мечтающих о своем звездном часе, побывали на кастинге позора, трудно предположить.
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