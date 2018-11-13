Снег уляжется в Москве в самом конце осени

Снежному покрову москвичи смогут порадоваться лишь в конце ноября. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снега, который ожидается в выходные дни, будет недостаточно, чтобы он покрыл тротуары, передает РИА Новости.

Ранее синоптики обещали снег и гололед в Москве в конце текущей недели​​​.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни погоду будет определять антициклон, а на следующей неделе восстановится влияние уже другого антициклона, существенных осадков в московском регионе не ожидается, и говорить о снеге пока рано.