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13 ноября 201812:15

Михайлов, Могильный и Зубов вошли в список претендентов на попадание в Зал славы

Станислав Красильников/ТАСС

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала список главных претендентов на введение в Зал хоккейной славы в 2019 году. В него вошли три прославленных россиянина: Борис Михайлов, Александр Могильный и Сергей Зубов.

Кроме них на награду будут претендовать еще девять бывших игроков НХЛ, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

Михайлов в составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира, а также был уастником Суперсерий 1972 и 1974 годов. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" Могильный за 990 матчей в НХЛ набрал 1032 очка. Олимпийский чемпион Игр-1992 Зубов выигрывал Кубок Стэнли дважды (в 1994 году с "Нью-Йорк Рейнджерс" и в 1999 году с "Даллас Старз").

Напомним, что в ночь на 13 ноября прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якуше стал девятым отечественным членом Зала хоккейной славы НХЛ. Ранее туда попали Анатолий Тарасов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Павел Буре и Сергей Федоров.

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