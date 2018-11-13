Футболист "Краснодара" Классон назван в Швеции полузащитником года

Шведский полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон на родине был признан лучшим полузащитником по итогам года. Церемония награждения лучших игроков Швеции состоялась 12 ноября в Стокгольме.

Футболистом года в Швеции признали Виктора Линделефа из английского "Манчестер Юнайтед". Лучшим нападающим в очередной раз стал Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), а лучшим защитником – экс-игрок "Краснодара" Андреас Гранквист. Нынче выступающий на родине за "Хельсингборг".