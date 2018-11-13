Трофей Panchina d'Oro: Аллегри снова лучший тренеро Италии

Руководство итальянской футбольной высшей лиги – Серии "А", — подвело итоги очередного конкурса на звание лучшего тренера дивизиона. В рекордный четвертый раз первенство завоевал наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

На награду претендовали также главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри и наставник римского "Лацио" Симоне Индзаги. Однако организаторы снов назвали лучшим специалиста из команды-чемпиона.

Essere l'allenatore con più Panchine d'Oro non è un obiettivo individuale, ma il riconoscimento da parte dei colleghi a un lavoro di gruppo che comprende club, staff e giocatori. Un sincero ringraziamento a tutti! #aiac #PanchinaDOro pic.twitter.com/5TkmNmJL36 — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 12 ноября 2018 г.

Ранее Аллегри получал престижную индивидуальную награду Panchina d'Oro в 2011-м (когда тренировал "Милан"), 2015-м и 2016-м (с "Юве"), а теперь установил рекорд, став лауреатом в четвертый раз. По три раза лучшими тренерами года становились экс-тренер сборной России Фабио Капелло Марчелло Липпи, и Антонио Конте.