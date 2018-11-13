Посол США при ЕС: у нас есть средства, чтобы затормозить "Северный поток-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" ставит Европу в уязвимое положение, считает посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Мы не хотим, чтобы европейцы оказались этой ситуации", — пояснил свою позицию дипломат, выступая в Брюсселе.

По его словам, если европейцы "не поймут эту логику", по у США есть много инструментов, чтобы остановить этот проект.

"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — подчеркнул Сондленд, передает РИА Новости.

Проект "Северный поток- 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа. Киев категорически против прокладки новых газопроводов в обход своей территории. Соединенные Штаты также выступают против этого проекта.

Однако Германия и многие другие страны Европы проект поддерживают. В частности, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в начале ноября заявлял, что для Германии реализация "Северного потока-2" является "правильной и необходимой".