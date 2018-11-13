Жительница Энгельса сядет на 9 лет за убийство подруги, отказавшейся покормить котенка

К девяти годам лишения свободы приговорил суд в городе Энгельсе Саратовской области 27-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве подруги.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, установлено, что 25 июля осужденная была в гостях у приятельницы, вместе с которой распивала спиртные напитки.

Во время застолья гостья сделала замечание хозяйке квартиры по поводу того, что она мучает голодом своих домашних животных и предложила покормить котенка.

Однако приятельница отказалась это сделать, причем, в грубой форме. Тогда гостья, которая была на тот момент пьяна, а также "испытывала злость и обиду", взяла кухонный нож и нанесла обидчице животных не меньше 49 ударов в различные части тела.

От полученных ножевых ранений хозяйка квартиры скончалась на месте.

Ближайшие 9 лет жизни осужденная по статье УК "Убийство" проведет в исправительной колонии общего режима.

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